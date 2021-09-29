Арзамасова в черном пальто и бархатных сапожках запечатлелась после съемок «Ледникового периода»

Актриса призналась, что посетила первый съемочный день ледового шоу, чтобы поддержать мужа.

Лиза Арзамасова знакома публике, ведь еще в юности она снималась в сериале «Папины дочки». Потом актриса продолжила строить карьеру в кино и стала играть в театре. Однако Лиза не привыкла много рассказывать о своей жизни. Лишь в 2020 году стало известно, что она строит отношения с Ильей Авербухом. Они сыграли свадьбу, а не так давно у них родился сын Лев.

Теперь Лиза наслаждается декретным отпуском. Она выбирает одежду для малыша, привыкает жить в новой роли. При этом иногда актриса выходит в свет и сопровождает мужа на разных мероприятиях. 28 сентября состоялись съемки первого выпуска нового сезона «Ледникового периода». Арзамасова приехала на съемки, чтобы поддержать Авербуха, так как он тренирует участников проекта.

После этого события актриса запечатлелась в черном пальто миди и бархатных сапогах. Молочная водолазка дополнили ее лук. Она поделилась впечатлениями о дне.

«У Ильи была первая съемка нового сезона „Ледникового периода“. Смотрите по субботам на Первом канале. Как всегда, все эмоционально, новые участники, новые танцы. Ехала со съемки вдохновленная и обновленная», — написала звезда.

Поклонники отметили что Лиза очень стройная, хотя после родов прошло чуть больше месяца. Также многие одарили ее комплиментами. «Очень нежная, почти невесомая! Лиза, вы как будто из другого века, таких людей почти нет в нашем суровом XXI веке», «С нетерпением ждем выхода передачи!», «Вы прекрасная жена», «Вы красавица», «Выглядите потрясающе», «По-осеннему красиво и романтично!», «Такая стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.