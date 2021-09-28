Пополневшая Бузова в джемпере цвета Барби и широких джинсах подчеркнула изъяны фигуры

Телеведущая снялась в видео у тиктокерши Ани Покров. Она выбрала образ, который оказался не самым удачным.

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публику. В этом году она решила изменить свою жизнь после расставания с Давой. Телеведущая стала больше путешествовать и отдыхать. При этом она также только за одно лето успела принять участие в новых проектах и сыграть во МХАТе. Артистка много времени уделяет внешности и нарядам. Но в этом году она поправилась, о чем сама призналась в интервью.

А осенью Ольга стала регулярно ездит на съемки. Она предпочитает, чтобы сохранялась интрига, поэтому не раскрывает подробности своих новых работ. Однако на этот раз ей удалось сняться с тиктокершей Аней Покров. Молодая девушка станцевала на камеру со звездой. При этом Бузова предстала в укороченном джемпере цвета Барби и широких джинсах, которые подчеркнули ее изгибы.

Обычно телеведущая получает много комплиментов. Но на этот раз поклонники решили, что у нее неудачный наряд. Многие отметили, что джинсы подчеркнули пополневшие бедра звезды.

«Почему Оля кажется такой толстой?», «Боги, эти джинсы, будто мешок с картошкой», «Бузова стала словно арбузова», «Нет, ну наряд ужасный», «Такая плюшевая», «Джинсы словно не ее», «Это надо было так испортить фигуру», «Нет, Оля, драники были лишними», «Как-то совсем не очень», «Выкинь этот наряд», «Набрала вес, тогда и гардероб смени», — стали писать подписчики.

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