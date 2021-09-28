Агата Муцениеце в черной косухе и рубашке с эффектом стройности похвасталась лифтолуком

Актриса из фильма «Тобол» заметно постройнела после развода. И не перестает демонстрировать это.

Агата Муцениеце знакома публике, так как уже давно играет в кино. Более того, актриса была женой Павла Прилучного. Почти 10 лет она была рядом с одним из самых привлекательных молодых актеров страны и подарила ему двоих детей. Однако в прошлом году они развелись. После таких перемен в жизни актриса сосредоточила внимание на работе. Она также похудела и сменила имидж.

В последнее время Агата часто выходит в свет. Она посещает театры и премии. При этом актриса всегда продумывает свои образы. Фанаты заметили, что она стала выглядеть более женственно. Также артистка стала участницей «Ледникового периода», новый сезон которого скоро стартует на ТВ. Муцениеце решила похвастаться лифтолуком, когда отправилась на съемку первого выпуска.

Актриса предстала в джинсах клеш и рубашке в полоску. Наряд дополнила черная кожаная косуха. Агата была без макияжа, а вот волосы собрала в хвост.

«Хвостик затянула потуже, а то почти не спала», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. К слову, принт с вертикальной полоской визуально стройнит, о чем рассказывала Эвелина Хромченко. «Как тебе хорошо!», «Очень красивая», «Ой, какая ты прикольная», «Показалось, что в пижаме», «Агата, ты прям хорошенькая», «Такой крутой наряд, ты прям олицетворяешь осень», «Очень стройная», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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