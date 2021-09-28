Грация и стройность: Савельева отметилась в костюме с брюками палаццо и ботильонах с открытым носом

Саша Савельева прославилась, когда участвовала в «Фабрике звезд». Потом она долго гастролировала с группой «Фабрика». Певица всегда умела подбирать женственные наряды. Не удивительно, что после ухода из коллектива она стала регулярно участвовать в фотосессиях и демонстрировать новые образы. После поездки в Италию, где артистка отдохнула с мужем Кириллом Сафоновым и сыном Леоном, она вернулась к работе.

На этот раз Савельева поделилась кадрами, на которых участвует в фотосессии. Она предстала в белом костюме с объемным жакетом и брюками палаццо. Наряд дополнил черный лонгслив и кожаные ботильоны с открытым носом. У певицы была привычная укладка с легкими локонами и макияж в нюдовых тонах. Наряд со струящимися брюками вытянул силуэт. Кроме того, палаццо стали трендом. Ранее Татьяна Навка предстала в похожем образе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали молодую маму комплиментами. «Саша, вы прекрасно выглядите в ч/б. И вам очень идет белый цвет», «Ножки прелесть, Кириллу повезло, жена — красавица!», «Такие классные брюки», «Очень стройная», «Обувь сразу бросается в глаза», «Какая вы красивая», «Вот это образ, прям леди в саду», «Всегда хороши», — прокомментировали пост подписчики.

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