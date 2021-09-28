Готовит и танцует: Орбакайте запечатлела повзрослевшую дочку на кухне в фартуке в горох

Кристина Орбакайте в этом году предпочла большую часть времени провести в России. Еще весной она приезжала, чтобы дать концерты, а потом с размахом отпраздновала юбилей в Москве. Детом у певицы было много съемок в фильмах и сериалах. При этом она успела отдохнуть с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в Греции. Несколько недель артистка делилась кадрами с Санторини.

А вот начало осени Орбакайте встретила в Москве, но не стала задерживаться в столице. Она уехала в США, так как ее наследница учится в школе в Нью-Йорке и там должен стартовать новый учебный год. Накануне артистка запечатлела дочку на своей кухне, где девочка готовила. Она стояла на фоне светло-серых шкафов, духовки и микроволновки. Клавдия в фартуке в горох стояла и нарезала сельдерей. При этом она слушала музыку и танцевала.

Поклонники отметили, что девочка растет хозяйственной. Многие осыпали ее комплиментами. «Вся в маму», «Вот это кухня, стильно», «Клавдия так красиво нарезает, классно», «Ох, даже в фартуке», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что летом она гостила у бабушки — Аллы Пугачевой. Она часто играла с двойняшками Лизой и Гарри, а также проводила их в школу 1 сентября. У Орбакайте еще есть два взрослых сына Никита и Дени. Но именно дочка снялась в ее новом клике на песню «Сон во сне». Наследница исполнила песню и станцевала в зеленом платье.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.