Две блондинки в красном: Гагарина в платье-бюстье с корсетом встретилась с Пелагеей

Пелагея в этом году вернулась в шоу «Голос». Она снова заняла кресло наставника, чему обрадовались многие поклонники певицы. Примечательно, что летом Пелагея много гастролировала. Она выступала в разных городах и снималась в КВН. Для каждого своего появления на публике артистка выбирает женственные и броские образы. Так 27 сентября она выступила с хитом «Есаул» на концерте, посвященном Дню работника атомной промышленности.

Для такого случая Пелагея облачилась в объемную алую блузку и юбку в тон. Ее прическу украсил небольшой кокошник в тон. Примечательно, что на концерте она встретила Полину Гагарину. Певицы часто пересекаются на мероприятия. На этот раз у них совпали вкусы в цвете нарядом. Хрупкая блондинка тоже облачилась во все красное. Ее фигуру подчеркнуло платье-бюстье с корсетом.

Девушки не смогли сдержать эмоций, когда увиделись. Они стали обниматься и улыбаться. При этом артистки не стали делать акцент на неловкой ситуации с нарядами.

«Поль, люблю тебя!» — отметила Гагарина.

Поклонники восхитились тем, как выглядят две блондинки. Многие одарили их комплиментами. «Красивые какие», «Ну прям куколки», «Самые красивые и голосистые», «Какая красивая Полина, красный цвет очень идет», «Какие вы разные, какие вы классные», «Как у вас удачно цвета нарядов совпали», «Иконы», «И крестики у вас одинаковые», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.