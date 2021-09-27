Из серии 18+: Каменских в белоснежных трусиках показала «сдобные» формы перед мужем

Настя Каменских раньше выступала в дуэте с Потапом, но после тайного романа и свадьбы, они предпочли выступать раздельно. При этом певица придерживается своего прежнего стиля. Она носит откровенные наряды и демонстрирует достоинства своей фигуры. Порой артистку критикуют за слишком пикантные кадры. Однако она давно не обращает внимание на хейтеров.

После свадьбы Настя старается держать себя в форме, так как похудела. При этом она сохранила свою изюминку, так как не стремится к модельным параметрам. Во время отдыха певица часто дразнила фанатов пляжными кадрами. А теперь она опубликовала фото, на котором запечатлелась с Потапом. Артистка позировала в белом мини-бикини. Она наклонилась, продемонстрировав свои формы.

В этот момент к ней направлялся муж, готовый обнять свою возлюбленную. Чувственный снимок взбудоражил пользователей Сети. Многие посчитали, что фото слишком откровенное.

«Настя стала очень вульгарная», «Она все время голая», «Шире Потапа», «Решил отшлепать Настю?», «Постыдилась бы», «Классная фигура», «Ну какая красотка», «Сочная детка», «Вот это женщина», «Смачный орешек!», «Больше нечего показать?», «Какой-то однообразный контент», — прокомментировали пост подписчики.