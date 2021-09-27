«Посмотрели на меня по-другому»: Мартиросян пошутил о внушительном гонораре за работу в Comedy Club

Шоумен признался, что на людей с деньгами не только смотрят иначе, к ним относятся по-другому. Об этом он решил пошутить со сцены.

Гарик Мартиросян всех удивил, когда решил покинуть Comedy Club. Он появляется на съемках, но уже не ведет шоу. При этом Гарик стал членом жюри в новой передаче «Игра». Шоумен признался в интервью YouTube-шоу «А поговорить?», что не стал продлевать контракт, так как порой атмосфера на работе напряженная. Он подчеркнул, что прекрасно себя чувствует, не выходят в эфиры.

По словам Мартиросяна, проблемы лежат в сфере человеческих отношений. Он признался, что в коллективе происходили капризы, недопонимания. И это все в итоге ему надоело. Также Мартиросян озвучил свой гонорар. Он признался, что недавно пошутил на эту тему со сцены, чтобы проверить реакцию людей.

«Сказал со сцены: „Я сейчас буду говорить про то, сколько у меня есть денег. Смысл в том, что у меня очень много денег. Потому что телеканал ТНТ заплатил мне в 2005 году 500 миллионов долларов“. И как будто все посмотрели на меня чуть по-другому: как будто не очень уже портит нос и (выпадающие) волосы. Более привлекательный. Это потому, продолжаю я, что когда у человека много денег, его внешность меняется», — отметил Гарик.

Потом он признался, что пошутил и канал не мог ему заплатить такую колоссальную сумму.

«У нас (Comedy Club Production) контракт заканчивается в 2021 году, по которому мне должны выплатить 50 миллионов рублей. За 15 лет. Видите, говорю? А теперь морщины начали отмечать у меня на лице, такой староватый для стендапа, руки большие. Вот как можно манипулировать людьми!» — пояснил Мартиросян.

Однако он добавил, что эта цифра неточная. Шоумен просто удостоверился, что люди завистливы и его слова многим испортили настроение, когда он пошутил о своем гонораре.

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