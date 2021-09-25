Цвет молодит: Стриженова в твидовом жакете и прозрачной блузке отметилась на работе

Екатерина Стриженова уже почти 25 лет ведет передачу «Доброе утро». Многие зрители привыкли именно ее видеть перед тем, как поехать на работу. Телеведущая знает, что на нее всегда обращены взоры. Она старается выглядеть женственно и элегантно, хоть ей и приходится ездить на съемки еще до зари. Часто артистка отдает предпочтениям нарядам, которые создает ее сестра Виктория Андреянова.

Но также Стриженова не скрывает, что с образами ей помогают стилисты. Каждый сезон она демонстрирует актуальные образы. Ее наряды, чаще всего, сдержанные. Но накануне телеведущая предстала на съемках передачи «Время покажет» в юбке-футляре цвета малины и твидовом жакете оттенка Барби. Под ним скрылась прозрачная блузка с воротником. Екатерине также сделали макияж в розовых тонах и распустили волосы.

Наряд подчеркнул ее талию. Более того, телеведущая выбрала розовый цвет, который молодит. Ранее этому оттенку также отдавала предпочтение Марина Юдашкина.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 53-летняя Стриженова. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша», «Изумительно необыкновенная! Красотка!», «Как вам идет цвет, освежает», «Этот образ один из самых удачных», «На вас хочется смотреть», «Такая классная», «Очень стройная», «Вы украшение канала», «Просто бесподобно, ваш жакет — роскошный», — прокомментировали кадры подписчики.

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