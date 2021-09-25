«Все же видно! Ай-яй-яй»: Муцениеце в платье-сорочке без бюстгальтера блеснула упругой грудью

Агата Муцениеце является актрисой, а также ведущей «Голос. Дети». В ее копилке множество работ в кино, включая «Закрытую школу», «Тобол», «По колено». Также чуть меньше 10 лет она состояла в браке с Павлом Прилучным. Актриса подарила ему двоих детей, но в прошлом году они развелись. Агата сначала переживала, но потом сосредоточилась на работе. За считанные месяцы она преобразилась.

Муцениеце занялась спортом и стала чаще экспериментировать. Поклонники заметили, что актриса похорошела и даже одеваться стала более женственно. Не так давно она появилась на премии в платье с ошеломительным разрезом. А теперь артистка сняла пикантное видео. Агата облачилась в платье-сорочку из шелка и устроила танцы. Она качала бедрами из стороны в сторону

Пикантности придало то, что девушка была без нижнего белья. Она продемонстрировала пышную грудь и упругие бедра. Муцениеце свела с ума поклонников смелым роликом.

«После развода вы стали выглядеть просто вау», «Ну какая девушка — пожар», «Агата, это бесподобно», «Все же видно! Ай-яй-яй», «Ах, лисьи носики видны?», «Как ты можешь, просто лишила сна», «Ну эти формы видны и под платьем», «Звезда упала с неба», «Паша кусает локти, сто процентов», «Просто дива дивная», «Фигурка бомбическая», «Ну как налюбоваться», — прокомментировали пост подписчики.

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