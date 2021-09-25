«Какое платье!»: Сабина Ахмедова вышла на красную дорожку «Кинотавра» в наряде с откровенным декольте

Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» — Сабина Ахмедова — разместила свежее фото с кинофестиваля «Кинотавр». Примечательно, что знаменитость не побоялась появиться на мероприятии в платье с дерзким вырезом.

Ахмедова привыкла к смелым, даже провокационным образам. После съемок в драме режиссера Константина Богомолова Ахмедовой можно не бояться постельных сцен и сексуальных нарядов. Поэтому Сабина продемонстрировала стройную фигуру в атласном платье без рукавов.

Узкий пояс с бантиком украсил тонкую талию брюнетки. Струящаяся ткань пышной юбки была присборена под грудью знаменитости. А глубокий вырез подчеркнул упругую грудь актрисы.

Ахмедова сделала укладку с акцентом на косой пробор. Актриса украсила зону декольте жемчужной нитью с сапфировым кулоном и отдала предпочтение нюдовому мейкапу.

«Мероприятие в рамках «Кинотавра», посвященное вручению специального приза. Очень радуюсь за то, что его получила очень талантливая Лена Тронина», — призналась Сабина.

«Какое платье!», — восхитился один из поклонников артистки.

Напомним, ранее Сабина Ахмедова позировала на пляже в сексуальном образе для своего возлюбленного.

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