«С такой грудью непросто»: Надежда Грановская пожаловалась на внушительные формы

Экс-солистка «ВИА Гры» порассуждала о том, как нелегко бывает обладателям пышных форм.

Певица Надежда Грановская рассказала, что с большим бюстом ей приходится нелегко. Знаменитость поделилась своей проблемой в личном микроблоге.

Грановская отметила, что ее не обижают осуждающие взгляды и разговоры о внешности артистки. Обладательница пышных форм давно привыкла к вниманию мужчин и завистливым крикам женщин. Однако Надежда уверена, что многие ждут оценки собственного тела от окружающих.

«Часто ли мы задумываемся о том, насколько нам важно чужое мнение, похвала или осуждение… Думаю часто! Хотим ли мы нравится другим?! Насколько мы готовы измениться, лишь бы нравиться тем другим, кого знаем или никогда в жизни не видели? Где эта грань? Хотя меня не трогает чья-то обида на мир… Жизнь утопающего — личное его дело», — порассуждала Грановская.

Надежда добавила, что с детства на нее заглядывались взрослые мужчины. Пышные формы, по словам Грановской, — своего рода ее крест.

«Когда она с детства формируется, намного проще переносится этот нюанс. Формируется привычка. А вообще жить с такой грудью непросто. Уже с 10 лет активно внимание проявляли взрослые мужчины. Так что у меня на них серьезный иммунитет», — призналась исполнительница.

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