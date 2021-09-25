Принарядилась: Навка в блузке оверсайз и прозрачной юбке со стразами покрасовалась на камеру

Фигуристка поделилась кадрами, на которых готовилась к выходу в свет. Она похвасталась женственным образом.

Татьяна Навка в этом году отметила 46-летие. Она хоть и ушла из большого спорта, продолжает регулярно кататься на льду. Фигуристка тренирует будущих чемпионов, а также свою дочку Надежду. В этом году она также возобновила гастроли и привезла свое ледовое шоу в Сочи. Однако летом Навке удалось несколько недель провести в Греции, где она отдохнула с семьей. К 1 сентября Навка вернулась, чтобы ответи дочку в школу.

Теперь Навка ездит на фотосессии и различные съемки. Часто она выходит в свет, так как осенью многие ее друзья отмечают дни рождения. Фигуристка всегда тщательно готовится к появлению на публике, подбирая наряды и подходящую укладку. На этот раз спортсменка запечатлелась в гримерке. Визажист по имени Анна подчеркнула ее природные черты лица с помощью косметики.

Татьяна сидела в кресле, где продемонстрировала белую блузку оверсайз и прозрачную юбку-футляр в стразах. Она похвасталась стройными ногами.

«Делаем красоту», — заявила спортсменка. «И секс», — добавила визажист. «Секс.. Еще с зелеными ногтями. Вообще, а какая у нас юбка», — похвасталась Навка. «Лучшие друзья девушек — это бриллианты», — поддержала ее визажист.

Позже она запечатлелась в белом пальто. Ее образ также дополнили ожерелье с камнями. По всей видимости, звезда отправилась на торжество. Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна. Многие адресовали ей комплименты. «Какая красивая!», «Роскошная юбка», «Таня! Восторг!», «Очень красивая юбка! Вам идеально подходит!», «Очень красивый образ», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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