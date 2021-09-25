«Кверху булками»: Бузова в лосинах и на каблуках блеснула своей «сдобой» во время танца

Телеведущая поделилась кадрами из танцзала, где продемонстрировала пикантный танец с Виталием Савченко. Однако поклонники заметили, что партнер ее затмил.

Ольга Бузова уже давно стала одной из самых популярных персон в России. Она признавалась, что не боится выглядеть смешной и глупой. Ей удалось построить карьеру телеведущей. В этом году она активно принимала участие в новых проектах «Звезды в Африке», а также «Х-Фактор. Беларусь». Артистка призналась, что поправилась, но это не мешало ей позировать в бикини, когда она недавно отдохнула в Турции.

В последнее время Ольга много времени посвящает танцам. Еще недавно она училась пластике, занимаясь танцами на пилоне. теперь телеведущая разучивала новую связку с Виталием Савченко, который был финалистом первого сезона шоу «Танцы». Артистка предстала в хале в лосинах, топе и на каблуках. На бедра она повязала клетчатую рубашку, но потом сняла ее. Бузова демонстрировала сексуальные движения, то танцуя на стуле, то на полу.

Ольга синхронно танцевала с Виталием. Она изгибалась и демонстрировала округлые бедра. Однако некоторые поклонники посмеялись над ее исполнением и отметили, что напарник ее затмил.

«Гибкость и пластичность вышли из чата», «Этот парень сексуальнее Оли», «Вот это движение на полу ягодицами — такое», «Кверху булками», «Зажгла ягодицами», «Какая все таки не пластичная… Видно не дано», «Давай детка, жги», «Парень женственнее и пластичнее», «Оль, ну что это? Не твое», «Бедра опять везде и всюду», «Пора делать ставку на наряды», — прокомментировали кадры подписчики.

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