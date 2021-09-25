Ботинки Prada и дутые пуховики: Анастасия Шубская похвасталась обновками на шопинге

Анастасия Шубская уже больше пяти лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Они живут в США, но каждый год приезжают на родину. У пары подрастают сыновья: трехлетний Сергей и годовалый Илья. Влюбленные этим летом были в Москве. Дочка Веры Глаголевой увиделась со своими сестрами и отцом. Она даже съездила с родными в Италию, где смогла отдохнуть.

Теперь Шубская поделилась кадрами, сделанными на шопинге. Она решила похвастаться своими обновками. Сначала жена хоккеиста облачилась в джинсы с высокой посадкой и ботинки Prada на шнуровке. Такая пара обуви стоит около 110 тысяч рублей. Потом Анастасия примерила толстовку бордового цвета. Также она показала несколько дутых пуховиков Prada в кремовом цвете.

«Небольшой unpacking из Милана спустя два месяца», — отметила жена спортсмена.

Поклонники давно следят за Шубской. Многие отметили, что им нравится стиль светской львицы. Для вечеринок и праздников она чаще всего выбирает элегантные платья, а в обычной жизни носит джинсы и шорты. «У вас такая красивая фигура», «Ты очень классная», «Мне так понравились ботинки», «Хорошая распаковка, как раз похолодало», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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