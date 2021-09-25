В стиле американок: Юдашкина в джинсах скинни и белом джемпере отметилась в Нью-Йорке

Марина Юдашкина уже давно является главной поддержкой и опорой своего мужа Валентина Юдашкина. Модельер редко появляется на публике без супруги. А так как их внучки Аркадий и Анатолий уже больше года находятся в Китае со своей мамой Галиной, то пара стала больше путешествовать. Летом они посетили Италию и Грецию. А вот с началом осени возлюбленная кутюрье отправилась в США.

Несколько дней Марина провела в Нью-Йорке. Она успела прогуляться по набережной, увидеться с подругой и увидеть знаменитые улочки города. Жена модельера облачалась в струящиеся платья, а также в наряды в молодежном стиле. А вот последний день она посвятила прогулке по Центральному парку. Для такого случая Юдашкина выбрала комфортные джинсы скинни и уютный белый джемпер. Образ дополнили белые кеды. Наряд подчеркнул ее стройность.

Примечательно, что жена маэстро в 62 года может похвастаться моложавым видом. Ко всему прочему, она легко подбирает себе образы. На этот раз ее лук был подобран в стиле американок, которые ценят комфорт и деним.

«В парке, немного тепла на дорогу, пора домой! До свидания Нью-Йорк», — написала звезда.

Поклонники одарили ее комплиментами. «Всегда приятно на вас смотреть. Любое место собой украшаете, в том числе и Нью-Йорк», «Красотка», «Осень всегда великолепна», «Какая вы стройная», «Тут даже сразу вас не узнать», «Вы словно стали еще моложе и стройнее», «Какая женщина, очень стильная, хотя образ простой», — прокомментировали пост подписчики.

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