«Какое платье!»: Ксения Собчак отметилась на вечеринке с Настей Ивлеевой и Матильдой Шнуровой

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей жены Максима Виторгана — Ксении Собчак — появилась фотография знаменитости в окружении Насти Ивлеевой и Матильды Шнуровой. Звезды повеселились на презентации благотворительного проекта экс-избранницы шоумена Элджея.

Собчак выбрала откровенное платье для вечеринки. Ксения в черном трикотажном наряде с открытыми плечами подчеркнула упругий бюст. Зона декольте платья напоминала бюстгальтер, который телеведущая забыла спрятать.

«А прекрасная же была вечеринка, да, Настя и Матильда? Сегодня повторим?», — заявила Ксения.

Собчак позировала с бывшей возлюбленной Сергея Шнурова и организатором вечеринки — Настей Ивлеевой.

«Эта группа взорвет чарты», — ответила подруге Шнурова.

Поклонники Собчак согласились с Матильдой. Они восхитились смелым нарядом Ксении.

«Ксения Анатольевна, какая Вы красивая!», «Ксюша, Вы красотка», «Женщины, вы просто прекрасны!», «Ксюша, какое огненное платье!», «Какое платье у Ксении», «Шикарные девочки», — написали фолловеры Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак и Настя Ивлеева поменялись жизнями на один день. К слову, жена Константина Богомолова не оценила спортивный автомобиль блогера.

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