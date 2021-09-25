Паулина Андреева в джинсах и белой футболке появилась в обществе Бондарчука на «Кинотавре»

Актриса Паулина Андреева в обществе знаменитого мужа режиссера Федора Бондарчука появилась на сочинском «Кинотавре». Они вместе посмотрели картину «Капитан Волкогонов бежал» и остались очень довольны увиденным.
На звездной дорожке перед публикой Паулина Андреева появилась в обычных джинсах и футболке. Причем на ее лице практически не было косметики.
Отметим, что после родов звезда немного округлилась. Однако форму артистке к лицу. Она стала еще более женственной, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Паулина Андреева в марте родила сына Ваню своему мужу Федору Бондарчуку. Это их первый совместный ребенок.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.