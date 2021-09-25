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Паулина Андреева в джинсах и белой футболке появилась в обществе Бондарчука на «Кинотавре»

Это первый совместный выход звездной пары в свет после родов актрисы.

Паулина Андреева в джинсах и белой футболке появилась в обществе Бондарчука на «Кинотавре»
Паулина Андреева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Паулина Андреева в обществе знаменитого мужа режиссера Федора Бондарчука появилась на сочинском «Кинотавре». Они вместе посмотрели картину «Капитан Волкогонов бежал» и остались очень довольны увиденным.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Владимир Веленгурин/КП

На звездной дорожке перед публикой Паулина Андреева появилась в обычных джинсах и футболке. Причем на ее лице практически не было косметики.

Отметим, что после родов звезда немного округлилась. Однако форму артистке к лицу. Она стала еще более женственной, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Паулина Андреева в марте родила сына Ваню своему мужу Федору Бондарчуку. Это их первый совместный ребенок.

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