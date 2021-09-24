«Наливные вишенки»: Анна Калашникова с трудом уместила пышную грудь в откровенном платье

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Анны Калашниковой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась роскошной фигурой в платье трендового цвета.

Калашникова блеснула внушительной грудью в кукольном платье цвета фуксии. Пышный наряд с оборками подчеркнул эффектные формы Анны. Бывшая возлюбленная исполнителя Прохора Шаляпина отметилась в Турции в пленительном наряде с мелким принтом в виде сердец.

Певица выбрала платье с откровенным декольте. Тонкие бретели, вырез на спине и между «ложбинкой греха» обнажили загорелые плечи и упругую грудь Калашниковой.

Анна дополнила платье босоножками на танкетке и сумочкой Hermes молочного оттенка. Также модель отдала предпочтение массивным аксесуарам.

К слову, в последнее время модель не упускает возможности покрасоваться в ярких и сексуальных нарядах. Калашникова вильнула стройными бедрами в бикини цвета фукорцина и накидкой с хищным принтом.

Напомним, ранее Анна Калашникова похвасталась матовой кожей в травяном купальнике и пестрой тунике. Знаменитость не постеснялась надеть очень узкие трусики и лиф.

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