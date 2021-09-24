Илана Юрьева из «Уральских пельменей» красиво раскинулась на камне в черном бикини

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в Instagram запечатлелась на огромном камне во время отдыха на Кипре. При этом на юмористке можно увидеть соблазнительное черное бикини. Юрьева красиво чуть подняла одну ножку, позируя фотографу.

«Пошел четвертый день отдыха, а у меня ни одной фотографии в бикини. Исправляю». Илана Юрьева

«Можно и без бикини. Мы не возражаем», «Красиво. А можно сфотографироваться поближе», «Уже опять на море? Вы себя не бережете», «Слишком мелко и далеко сделано фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Илана Юрьева сегодня является одной из ведущих актрис шоу «Уральские пельмени». После ухода из команды Юлии Михалковой на ней лежит двойная нагрузка.

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