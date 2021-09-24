«Человек невероятно повлиял на мое детство»: Михалкова-Кончаловская поздравила Аринбасарову с юбилеем

Дочь актрисы Любови Толкалиной от режиссера Егора Кончаловского Мария в Instagram нежно поздравила с днем рождения свою бабушку – прославленную советскую актрису Наталью Аринбасарову, которой исполнилось 75 лет.

Как отметила Мария Михалкова-Кончаловская, 24 сентября празднует день рождения ее любимая бабушка Тата. Все же поклонники знают ее как Наталью Утевлевну Аринбасарову.

«Все знают Тату, как звезду советского кинематографа, актрису, балерину, но я знаю ее, как человека, который невероятно повлиял на мое детство, мой вкус и внутренний мир. Ее сказки и игры — одни из самых теплых и ярких воспоминаний из детства. Тата, с днем рождения!» Мария Михалкова-Кончаловская

Напомним, что вторая жена режиссера Андрея Кончаловского Наталья Аринбасарова — заслуженная артистка РСФСР. Она лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.

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