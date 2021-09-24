«Будь здоров и счастлив»: Анна Михалкова разместила редкий снимок своего старшего брата Степана

Степану Михалкову, который стал ресторатором, исполнилось 55 лет.

Старшая дочь режиссера Никиты Михалкова от второго брака Анна в Instagram тепло поздравила с днем рождения своего старшего брата Степана, мамой которого является актриса Анастасия Вертинская.

«Сегодня день рождения нашего любимого старшего брата. Будь здоров, весел и счастлив! Как человеку идеального вкуса желаю тебе, чтобы форма стремилась к совершенству, не противореча содержанию. С днем рождения, дорогой!» Анна Михалкова

«Краш моей юности. Счастья!» — заметила в комментариях актриса Равшана Куркова. «С днем рождения!» — добавила ее коллега Любовь Толкалина.

Напомним, что Степан Михалков родился в первом браке отца с актрисой Анастасией Вертинской в 1966 году. В отличие от отца он не пошел по актерской стезе, став ресторатором. У Степана Михалкова четверо детей. Он уже сам стал дедом. У его дочери Александры в 2018 году на свет появился сын Федор.

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