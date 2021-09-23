«Наградил же бог фигурой»: Лобода в эффектном алом платье с бахромой «зажгла» на Сардинии

Светлана Лобода не скрывает, что следит за своей внешностью. С тех пор, как она ездила на Евровидение, певица преобразилась. Она регулярно занимается спортом, а также не боится менять имидж и экспериментировать с прическами. На сцене артистка блистает в роскошных нарядах. В 38 лет Светлана может похвастаться точеными формами. Порой она облачается в откровенные наряды, которые подчеркивают ее достоинства.

В этом году Лобода много путешествует. На днях она приехала в Грецию. Компанию ей составил друг, грузинский модельер, Бичолла. Днем они загорали и гуляли, а вечером певица принарядилась для выступления на Сардинии. Блондинка предстала в алом платье с бахромой вместо юбки. Туфли на шпильке дополнили ее эффектный образ.

«Огонь, мне кажется. Ну что, сегодня мы научились танцевать, все таки, шалахо?» — спросил ее Бичолла.

Артистка стала зажигательно двигаться, демонстрируя стройные рельефные ноги. Она засветила упругие бедра, демонстрируя танец.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Лобода получила множество комплиментов. «На то, как вы двигаетесь на сцене, можно смотреть вечно», «Шикарная», «Наградил же бог фигурой», «Просто нет слов. Такие мощные бедра», «Ноги просто космические», «Выглядите неповторимо», «Такой фигуре все позавидуют», «Светлана, как от вас оторвать взгляд», «Платье бесподобно», — прокомментировали кадры пользователи Сети

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