«Ох, эти родинки на груди»: Настасья Самбурская показала пышный бюст в шелковом платье-комбинации

Артистка запечатлелась в гримерке в театральном образе.

В одной из последних публикаций личного микроблога актриса Настасья Самбурская разместила селфи в откровенном наряде с акцентом на пышную грудь.

Исполнительница главной роли в сериале «Универ» позировала после концерта в образе роковой красотки. Артистка с начесом и голливудскими локонами в каре украсила лебединую шею атласным чокером с жемчужной подвеской.

Самбурская накрасила губы алой помадой и нарисовала пленительные стрелки. Настасья игриво подмигнула на камеру, слегка искривив улыбку.

«Добрый вечер, ну как вы тут без меня, а?» — обратилась к поклонникам Самбурская.

К слову, многие фанаты отметили душевный подъем после просмотра свежего фото артистки. Причиной приподнятого настроения стало роскошное декольте Настасьи. Родинки на выдающейся груди актрисы взбудоражили не только мужскую часть поклонников Самбурской.

«Ох, эти родинки на груди…», «Боже, какая красотка», «Шикарная просто», «Невероятно красивая, такой образ вам очень идет», «Ох, Настасья, накалили градус», — восхитились Настасьей ее поклонники.

Напомним, ранее Настасья Самбурская исправила несовершенство внешности. Для этого артистке пришлось обратиться к хирургу.

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