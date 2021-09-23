«Лисьи носики показались»: Лобода засветила округлый бюст в белом топе не по размеру

Певица проводит осенние дни в Греции. Ее новый наряд не скрыл прелестей ее фигуры

Светлана Лобода является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в стране. Она всегда создает красочные шоу, с которым гастролирует, а также отбирает броские образы для своих выступлений. При этом артистка оберегает личную жизнь. Не так давно она призналась, что ее дочки теперь живут в Европе. Певица также дала понять, что у нее есть возлюбленный.

В последнее время Лобода много путешествуют. На этот раз она приехала в Грецию, где проводит время со своим другом, грузинским модельером Бичоллой. Для прогулки на Сардинии певица облачилась в белый льняной костюм. Брюки палаццо подчеркнули ее талию. Более того, они просвечивали, поэтому были видно нижнее белье. В миниатюрный топ не скрыл ее пышный бюст.

«Сегодня был такой прекрасный день! Так было тепло», — похвасталась звезда.

А вот поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие осыпали Светлану комплиментами. «Ох, какой вид», «В этом наряде все видно, то этим он прекрасен», «А топ маловат? Все же видно», «Лисьи носики показались», «Грудь не поместилась», «И грудь засветила, и трусы», «Странно смотрится топ», «Такая вы стройная и красивая», «Выглядите сногсшибательно», — прокомментировали кадры фанаты.

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