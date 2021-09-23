А казалась идеальной: Вера Брежнева рискнула показать, как выглядит без макияжа

Вера Брежнева уже давно строит сольную карьеру. Бывшую солистку «ВИА Гры» часто зовут на телепередачи. Она обладает стройной фигурой в 39 лет и не раз украшала обложки глянца. Более того, певица следит за трендами и часто становится гостьей на модных показах. В этом году артистка стала более открытой с поклонниками. Она часто рассказывает о своих поездках, а также дает советы по стилю.

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Накануне Вера снова отвечала на вопросы фанатов. Примечательно, что она не побоялась показать, как выглядит без макияжа. Сначала певица запечатлела себя, посылая воздушный поцелуй. Ее прическа была небрежной, без укладки. Она призналась, что утром на отдыхе не красится.

«А вечером прихорашиваюсь. Все необходимое есть в косметичке», — отметила звезда.

Потом Брежнева принимала душ после тренировки. она снова засняла себя без грима и даже без одежды. На ее плече было полотенце.

«Вот только с тренировки», — призналась она.

Поклонники отметили, что даже без макияжа артистка выглядит красивой. При этом некоторые посчитали, что ее брови выглядят иначе, как и губы. Пикантный кадр после душа взбудоражил ее фанатов. «Ну какая вы классная», «Очень красивая», «Ну выглядите хорошо, но не идеально», «Без макияжа и без трусиков?», «Голая?», «Вы чудо, просто само совершенство», — стали писать пользователи Сети.

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