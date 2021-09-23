«Очень эффектно»: Анна Калашникова в бикини цвета фуксии поддержала тренд на хищный принт

В одной из последних публикаций личного микроблога модели Анны Калашниковой появилась фотография знаменитости в бикини цвета фуксии. Примечательно, что к нему телеведущая добавила халатик с животным принтом.

Анималистический принт становится особенно популярным у знаменитостей. Леопардовый дизайн модницы выбирают не только для брючных костюмов и шуб, но и для пляжных образов. Ранее бикини с хищной расцветкой продемонстрировала телеведущая Айза Долматова. А сейчас накидку с тем же принтом выбрала певица Анна Калашникова.

Калашникова отдала предпочтение яркому принту в сочетании с насыщенным оттенком розового. Анна облачилась в тунику с бахромой и леопардовым принтом. Халатик цвета фуксии не скрыл стройной фигуры модели.

Длинноволосая красавица также надела бикини, шляпку и шлепки Christian Dior в тон халата.

«Вы великолепны на все 100!», «Яркий, сочный! Мне очень нравится образ», «Ярко и очень эффектно», «Великолепный образ, мой любимый цвет», «Анна, фигура огонь!», «Сногсшибательная красотка», «5 из 5, шикарный образ, вам очень идет яркий цвет», — похвалили Калашникову ее поклонники.

Напомним, ранее Анна Калашникова поддержала тренд на платья бэби-долл.

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