Анна Нетребко в пышном платье огненного цвета с накидкой из органзы предстала в Нижнем Новгороде

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она давно живет в Вене, но регулярно путешествует. Ее гастроли порой расписаны на годы вперед. Лишь во время пандемии ей удалось несколько месяцев провести дома. Но теперь она вновь гастролирует и уже объездила часть Европы. А вот свой юбилей артистка отпраздновала в Кремле, где собрала коллег и друзей.

После грандиозного концерта в честь 50-летия, Анна решила устроить путешествие по России. Несколько дней она с мужем Юсифом Эвазовым провела в Нижнем Новгороде. Певица посещала экскурсии, осматривала храмы и гуляла. При этом она облачалась в пуховики и модные дутые косынки. Вечером 23 сентября оперная дива приготовилась к концерту. В гримерке она похвасталась своим нарядом.

Нетребко для выхода на сцену выбрала пышное платье с многослойной юбкой и корсетом. Накидка из органзы дополняла лук. Платье в алых и оранжевых тонах смотрелось словно языки пламени. Локоны и крупные серьги дополнили ее образ.

Поклонники были сражены ее нарядом и даже сравнили артистку с Жар-птицей. «Вы — талант, красота и гордость мира», «Ну какая царская натура, какой роскошный наряд», «Вы потрясающая», «Это сказочно, выглядите изумительно», «Королева сцены», «Ну сколько у вас платьев! Это просто космос», «Ох, какой лук, какая красота», «Лишаете слов», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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