«Немного о женской дружбе»: Яна Рудковская с Екатериной Давыдовой похвастались стройными ножками в купальниках

Продюсер отметилась в отпуске с актрисой, которая появилась в клипе Димы Билана.

Жена фигуриста Евгения Плющенко — Яна Рудковская — запечатлелась с подругой в купальных нарядах одной цветовой гаммы. Примечательно, что поклонники похвалили обеих звезд за роскошные фигуры.

Знаменитый продюсер рассказала, как познакомилась с актрисой Екатериной Давыдовой. Жгучая брюнетка с пышными формами снималась в клипе подопечного Рудковской. А теперь красавица отдыхает вместе с Яной в Турции.

«Немного о женской дружбе. Наша история дружбы с Катей началась стремительно, точнее после ее участия в клипе у Димы Билана «Она моя». Хотя мы знали друг друга давно, и Катя поддерживала мои благотворительные проекты инкогнито, о чем я узнала совсем недавно», — призналась Рудковская.

Рудковская в слитном купальнике с сеткой и леопардовым принтом на белой ткани обнимала подругу. Давыдова отдала предпочтение кипенно-белому бикини.

«Яна, вы бесподобны! Очень к лицу вам леопард!», «Красотки, какие вы красивые, слов нет просто», «Самые горячие», — написали поклонники Рудковской в комментариях под фото.

Напомним, ранее Яна Рудковская похвасталась стройной фигурой в силуэтном костюме для тест-драйва. Знаменитость прокатилась на вишневой спортивной модели Porsche.

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