Яркая пара: Ляйсан Утяшева в юбке макси и алом жакете вышла в свет с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева не скрывает, что интересуется модой. Если раньше она редко покупала наряды люксовых брендов, то теперь часто хвастается обновками. Примечательно, что раньше она была художественной гимнасткой, но уже длительное время строит карьеру на телевидении. Она ведет «Новые танцы» на ТНТ. При этом все свободное время звезда посвящает своей семье.

Минувшим летом Утяшева путешествовала с мужем Павлом Волей и детьми — Робертом и Софией. Они посетили несколько стран и делились трогательными семейными кадрами. Теперь экс-гимнастка снова погружена в работу, но накануне она вышла в свет с супругом. Они посетили магазин винтажной одежды, где состоялось светское мероприятие. Ляйсан предстала на публике в джемпере и алом жакете с юбкой макси. Наряд дополняли грубые ботинки и сумка Gucci.

Воля предпочел облачиться в костюм в спортивном стиле с худи и ботинками. Влюбленные устроили совместную фотосессию, позируя в бутике.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ляйсан. Многие одарили пару комплиментами. «Прекрасная пара, приятно на вас посмотреть», «Какая красивая Ляся», «Одна из самых любимых пар», «Такие крутые», «Такие кайфовые», «Ты настоящая суперженщина! Мой кумир», «Шикарные», «Очень стильно», «Такие счастливые всегда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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