«Переживает»: Ханна рассказала, как Пашу относится к ее откровенным клипам

Исполнительница Ханна призналась, почему Пашу не против чувственных музыкальных роликов знаменитости.

Отметим, Ханна почти все клипы и наряды к клипам делает в стиле 18+. Стройная певица с пышными формами и пухлыми губками поет о любви и показывает ее во всей красе. В последнее время ее постоянным напарником в дуэтах становится артист Миша Марвин.

Певец, как и Ханна, состоит в команде лейбла Black Star. Марвин сыграл откровенные сцены в клипе на песню «Французский поцелуй». А теперь Ханна запечатлелась в откровенных нарядах и позах с Марвиным во время съемок клипа на трек «Убью тебя».

Поклонники Ханны поинтересовались, не ревнует ли Пашу артистку.

«Я знаю Мишу уже больше восьми лет. За долго до того, как вы его узнали. Он мне как брат. Это для меня не дуэт с артистом, как кажется со стороны, а дуэт с братом. Кстати, Пашу относится к нему как к сыну. Он всегда за него переживает», — призналась Ханна.

«То, что вы видите на экранах, — это картинка, сделанная для того, чтобы перенести вас в состояние, о котором поется в песне. Если вы заметили, несмотря на то, что клипы чувственные и сексуальные, там нет ни одного поцелуя», — резюмировала артистка.

Напомним, ранее Ханна похвасталась обворожительной фигурой в черном купальнике со стразами.

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