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«Переживает»: Ханна рассказала, как Пашу относится к ее откровенным клипам

Недавно артистка сыграла «горячую» сцену с исполнителем Мишей Марвиным.

«Переживает»: Ханна рассказала, как Пашу относится к ее откровенным клипам
Ханна. Фото: Instagram.com/offi_hanna

Исполнительница Ханна призналась, почему Пашу не против чувственных музыкальных роликов знаменитости.

Отметим, Ханна почти все клипы и наряды к клипам делает в стиле 18+. Стройная певица с пышными формами и пухлыми губками поет о любви и показывает ее во всей красе. В последнее время ее постоянным напарником в дуэтах становится артист Миша Марвин.

Певец, как и Ханна, состоит в команде лейбла Black Star. Марвин сыграл откровенные сцены в клипе на песню «Французский поцелуй». А теперь Ханна запечатлелась в откровенных нарядах и позах с Марвиным во время съемок клипа на трек «Убью тебя».

Поклонники Ханны поинтересовались, не ревнует ли Пашу артистку.

Ханна с мужем Павлом Курьяновым
Ханна с мужем Павлом Курьяновым. Фото: Instagram.com/offi_hanna

«Я знаю Мишу уже больше восьми лет. За долго до того, как вы его узнали. Он мне как брат. Это для меня не дуэт с артистом, как кажется со стороны, а дуэт с братом. Кстати, Пашу относится к нему как к сыну. Он всегда за него переживает», — призналась Ханна.

«То, что вы видите на экранах, — это картинка, сделанная для того, чтобы перенести вас в состояние, о котором поется в песне. Если вы заметили, несмотря на то, что клипы чувственные и сексуальные, там нет ни одного поцелуя», — резюмировала артистка.

Напомним, ранее Ханна похвасталась обворожительной фигурой в черном купальнике со стразами.

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