«Какая богиня, даже не узнать»: Ольга Орлова подчеркнула роскошные формы платьем-бюстье с крупными камнями

Телеведущая подобрала наряд, который не спрятал ее загорелое тело.

В одной из последних публикаций личного микроблога ведущей программы «Дом-2» Ольги Орловой появилась фотография знаменитости в наряде с эффектным вырезом на груди.

Орлова отдала предпочтение длине чуть выше колена. Артистка облачилась в песочное платье А-силуэта с глубоким декольте. Наряд с открытыми плечами продемонстрировал пышную грудь Ольги. 43-летняя Орлова подчеркнула ровный загар платьем-бюстье с крупными камнями.

Разноцветные стразы украсили область груди и продолжили сверкать посередине изделия широкой полосой. В дополнение к песочному наряду с шоколадными вставками Орлова надела сабо на высоком каблучке с прозрачными ремешками.

Ольга собрала волосы в гладкий пучок. Такая прическа сделала артистку для некоторых поклонников неузнаваемой.

«Вау, Оля, какая вы волшебная здесь», «Как два разных человека», «Какое красивое платье! А вы, как всегда, прекрасны», «Какая же вы здесь чудесная, Олечка», «Какая богиня, даже не узнать», — написали фанаты Орловой под ее фото.

Напомним, ранее Ольга Орлова добилась эффекта бесконечно длинных ног при росте 157 сантиметров.

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