«Так взглядами провожают»: Стриженова попала в неловкую ситуацию в коридорах «Останкино»

Екатерина Стриженова является популярной телеведущей. Она с малых лет стала сниматься в разных передачах. Также артистка играет в театре. Обычное свободное время она проводит дома с родными. Но так как Екатерина ведет несколько передач, включая «Доброе утро», то порой даже в праздники оказывается на работе. При этом даже ранним утром она выглядит безупречно.

Однако на этот раз у Стриженовой случился конфуз. Только придя на работу, она заметила, что неправильно надела платье — наизнанку. Наряд свободного кроя с белым воротничком и на пуговицах выглядел странно, так как карманы были вывернуты, а также торчали швы. Екатерина призналась, что вызвала изумление у коллег, но сама заметила эту неловкую ситуацию, когда уже была на съемках.

«Нельзя так спешить на работу — платье наизнанку! А я думаю, что меня так взглядами провожают в коридорах Останкино», — призналась она.

К слову, накануне она увиделась со своей сестрой Викторией Андреяновой. Телеведущая поздравила ее с днем рождения. Они устроили застолье с тортом и долго общались. К слову, Виктория является дизайнером, поэтому именно в ее нарядах Стриженова чаще всего приходит на работу.

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