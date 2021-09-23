«Пантера»: Настя Каменских в черном платье-комбинации с глубоким декольте изящно выгнула гибкую спинку

Артистка пленила томным взглядом и не только им.

Жена рэпера Потапа — Настя Каменских — разместила в личном микроблоге фото в шелковом платье-комбинации с акцентом на глубоком декольте.

Каменских выбрала соблазнительный наряд под цвет своих кудрявых волос. Жгучая брюнетка дополнила наряд на тонких бретелях тонкой цепочкой. Длинное украшение обвило шею Насти два раза и игриво спустилось ближе к «ложбине греха».

Черный наряд с круглыми пуговками был украшен смелым вырезом на подоле. Каменских высоко задрала голову и слегка разомкнула алые губки. Настя подчеркнула покатые бедра облегающим платьем. Артистка эротично подала тело вперед, при этом ткань наряда не скрыла «лисьи носики» Каменских.

Поклонники украинской певицы остались в восторге от свежей фотографии Насти. Они отметили, что платье -комбинация идеально село по фигуре эффектной Каменских.

«Шикарная женщина», «Какое платье! Как пантера», «Вау! Еще бы ниже нагнулась», «Девушка, выходи за меня!», «Настя, ты пожар!» — написали фолловеры исполнительницы в комментариях под фото.

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась женственными формами в платье травяного цвета со сборками по бокам.

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