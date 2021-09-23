Сексуальность зашкаливает: Бузова в пудровом бра и на шпильках изумила народ своим дефиле на улице

Телеведущая впервые появилась на публике после отпуска в Турции. Она продемонстрировала деловой образ.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не перестает гастролировать с концертами. При этом телеведущая также снимается в разных передачах. Только минувшим летом она побывала в Москве и Минске. Однако из-за нехватки времени ей редко удается заниматься спортом. В итоге она призналась, что поправилась. Но это не помешало ей делится пляжными фото из Турции.

Три дня Ольга провела на курорте, где купалась и загорала. Она даже увиделась с Сергеем Лазаревым и познакомилась с его детьми. Порой телеведущая оказывалась в неловких ситуациях, так как некоторые наряды стали ей не по размеру, даже купальники. А 23 сентября Бузова вернулась в Москву и сразу отправилась на съемки. Она посетила салон красоты, где ей сделали прическу и макияж.

Также телеведущая облачилась в пудровый костюм и нюдовые туфли-лодочки на шпильке. Корсет-бра подчеркнул ее декольте, а укороченные брюки сделали акцент на щиколотках. Жакет скрыл объемные бедра звезды. Ольга устроила дефиле на улице, показав свой образ и фигуру. Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились ее нарядом, а другие посмеялись над тем, как ходит артистка.

«Брюки ужасно сидят», «А что ноги подкашиваться?», «Деловые костюмы идут», «Ну поворот еще не очень, ноги разъезжаются», «Похорошела», «Только не худей. Сейчас прямо такая сексуальная», «Ольга, тебе очень идет деловой стиль», «А ноги заплетаются», «Ну как-то не очень, пятая точка прям огромная», — прокомментировали пост подписчики.

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