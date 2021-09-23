«Осенние зарисовки»: Нетребко в черном пальто миди и меховом платке вышла на прогулку

Оперная дива увидела Рождественскую церковь в Нижнем Новгороде. На улицах старинного города она отметилась в модном наряде.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных див в мире. Она недавно прибыла в Москву, чтобы отпраздновать юбилей. В Кремле собралось множество звезд, которые приехали ее поздравить. На сцене выступили: Игорь Крутой, Филипп Киркоров, а также много зарубежных артистов. Сама Анна сменила несколько платьев. Она пела и танцевала, радуя публику своим талантом.

Теперь Нетребко приехала в Нижний Новгород. Перед концертом у нее выдалось два дня, которые она посвятила прогулкам и экскурсиям. Артистка накануне отметилась в алом пуховике и дутом платке. На этот раз она продемонстрировала еще один модный осенний наряд. Лаконичное черное пальто миди она дополнила головным убором, который Эвелина Хромченко рекомендовала носить вместо шапки.

Анна повязала на голову пудровый меховой платок. В сочетании с очками и сумочкой образ смотрелся элегантно. Оперная дива посетила Рождественский храм и прошлась у берега Волги.

«Осенние зарисовки улиц Нижнего», — написала звезда.

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