«С самолета сразу на показ фильмов»: Зудина в первый раз за восемь лет появилась на «Кинотавре»

Как отметила актриса, в этом году просто замечательная программа.

Актриса Марина Зудина в Instagram поделилась кадрами с красной дорожки «Кинотавра» в Сочи. Журналисты сразу же атаковали звезду и вдову режиссера Олега Табакова. Она с радостью позировала прессе на протяжении нескольких минут.

«Кинотавр!» Восемь лет не приезжала. С самолета сразу на показ фильмов! Программа замечательная!» Марина Зудина

«Хочу в вашем возрасте выглядеть также прекрасно», «Время словно не подвластно над Мариной», «Сколько у вас позитива. Супер!» «Давайте нам больше фоток, Марина! Молодая, очень красивая, статная, улыбчивая, такая замечательная!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Марине Зудиной в этом году исполнилось 56 лет. В 2006 году она получила звание народной артистки России. После смерти своего мужа, режиссера Олега Табакова, звезда одинока. Новую семью она создавать не намерена. Актриса занята творчеством, съемками и воспитанием дочки Маши.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.