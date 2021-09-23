«Предмет искусства»: 66-летняя Долина в силуэтном платье со шлейфом подчеркнула талию

Лариса Долина недавно отметила день рождения. Известной джазовой исполнительнице исполнилось 66 лет. Примечательно, что именно за последний год она смогла похудеть. Сбросив больше 20 килограммов, она также сменила гардероб. Друзья и коллеги восхищаются тем, как выглядит артистка. Ксения Собчак одарила ее комплиментами во время премии, как и Лера Кудрявцева на «Новой волне».

С началом сентября у Долиной прибавилось работы, так как она преподает в вузе. При этом певица старается не пропускать вечеринок и светских раутов. Недавно она повеселилась на юбилее у Александра Розенбаума. А также артистка приняла участие в шоу «Дуэты», где спела со своей внучкой в мини-платье. По всей видимости, накануне Лариса Александровна вышла в свет, так как ее дочка Ангелина запечатлела ее в вечернем наряде.

Певица предстала в черном силуэтном платье со шлейфом. Лаконичный наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру и тонкую талию.

«Знаковое платье. Платье-«стена». Идеальная совместимость. Алиса Толкачева создала предмет искусства, не меньше», — отметила наследница звезды.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. К слову, наряд напоминал платье, в котором певица снималась в клипе на хит «Погода в доме», но там наряд был более объемный сверху. В этом платье она пела песню «Стена».

«Куколка», «Какая красивая, Лариса Александровна», «Божественная дива в легендарном платье!», «Мое любимое легендарное платье», «Фигурка девичья», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.