Очень откровенно: Пелагея в платье на запах с красивым декольте подразнила «ложбинкой греха»

Пелагея выступает не сцене много лет. Она является одной из самых известных исполнительниц романсов и народных песен. также не раз певица появлялась на съемках шоу «Голос» и в этом году она вернулась в состав жюри. При этом она успевает заботиться о дочке Таисии. После развода с Иваном Телегиным артистка старается еще больше времени уделять наследнице.

больше по теме Пелагея в пышном платье с принтом «мильфлер» и алым поясом выступила в Кремлевском дворце Певица выбрала яркий образ для появления на публике.

Поклонники также заметили, что за последний год Пелагея похудела и обновила гардероб. На сцене она часто появляется в пышных платьях с цветочным принтом, а вот для съемок выбирает более современные и утонченные образы. Вот уже несколько раз блондинка принимала участие в КВН и ездила на съемки в Крым. На этот раз она снова стала членом жюри юмористической игры и поделилась кадрами из гримерки.

Пелагея позировала в платье на запах, с цветочным принтом и глубоким декольте. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Певица сделала нежный макияж и укладку.

«Ну что, Поля с Тасей отдохнули, пора поработать. Сегодня — не работа, а удовольствие: 1/2 финала Высшей лиги КВН», — написала звезда.

Поклонники восхитились новым луком артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Какова красота», «Ложбинка греха, ох», «Какая шикарная. Прям светится», «Ох! Красавица какая!», «Как всегда прекрасна!», «Талия осиная», «Очень вы похорошели», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что платья на запах имеют эффект стройности. Их рекомендовала носить женщинам с формами историк моды Александр Васильев.

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