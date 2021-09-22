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Очень откровенно: Пелагея в платье на запах с красивым декольте подразнила «ложбинкой греха»

Певица выбрала женственный наряд для съемок в КВН.

Очень откровенно: Пелагея в платье на запах с красивым декольте подразнила «ложбинкой греха»
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

Пелагея выступает не сцене много лет. Она является одной из самых известных исполнительниц романсов и народных песен. также не раз певица появлялась на съемках шоу «Голос» и в этом году она вернулась в состав жюри. При этом она успевает заботиться о дочке Таисии. После развода с Иваном Телегиным артистка старается еще больше времени уделять наследнице.

Поклонники также заметили, что за последний год Пелагея похудела и обновила гардероб. На сцене она часто появляется в пышных платьях с цветочным принтом, а вот для съемок выбирает более современные и утонченные образы. Вот уже несколько раз блондинка принимала участие в КВН и ездила на съемки в Крым. На этот раз она снова стала членом жюри юмористической игры и поделилась кадрами из гримерки.

Пелагея позировала в платье на запах, с цветочным принтом и глубоким декольте. Наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Певица сделала нежный макияж и укладку.

«Ну что, Поля с Тасей отдохнули, пора поработать. Сегодня — не работа, а удовольствие: 1/2 финала Высшей лиги КВН», — написала звезда.

Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

Поклонники восхитились новым луком артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Какова красота», «Ложбинка греха, ох», «Какая шикарная. Прям светится», «Ох! Красавица какая!», «Как всегда прекрасна!», «Талия осиная», «Очень вы похорошели», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что платья на запах имеют эффект стройности. Их рекомендовала носить женщинам с формами историк моды Александр Васильев.

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