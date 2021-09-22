62-летняя Юдашкина в струящемся платье с принтом polka dot и сланцах прогулялась по Нью-Йорку

Марина Юдашкина является главной поддержкой и опорой Валентина Юдашкина. Она уже больше 33 лет состоит с ним в браке. Светская львица зачастую носит наряды, которые создает ее муж. Также она успевает вести домашнее хозяйство и готовить. Минувшим летом пара не раз была в гостях у Аллы Пугачевой. Также они путешествовали по Европе. При этом жена модельера каждый раз хвасталась женственными образами.

А недавно Марина уехала в США вслед за певицей Алсу. Она уже несколько дней наслаждается теплой погодой в Нью-Йорке. Накануне светская львица прогулялась по центру города и увиделась с подругой. Для такого случая она облачилась в черное струящееся платье с принтом polka dot. Наряд дополнил тонкий пояс и сланцы. Она продемонстрировала стройные ноги и изящные щиколотки

«Нью-Йорк. Как замечательно, когда ты прилетаешь в другую страну, а там тебя встречают друзья! С Анжелой», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 62-летняя жена Юдашкина. Многие одарили ее комплиментами. «Платье вау и хозяйка платья бесподобна», «Обувь не для мегаполиса, а платье — отпад», «Какие вы счастливые!», «Мечта! Вы красавица невероятная», «Ох, вы всегда такая элегантная», «Мариша, очень стройная», «Такая красота, в платье в конце сентября», — прокомментировали пост подписчики.

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