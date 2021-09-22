Анна Нетребко в алом пуховике и дутом платке предстала в Нижнем Новгороде

Оперная дива вместе с мужем путешествует по России. Для очередной прогулки она выбрала актуальный лук.

Анна Нетребко частая гостья на светских раутах. Она является одной из самых известных оперных див и давно покорила лучшие сцены мира. Недавно артистка отпраздновала свой юбилей в стенах Кремля. Она выступила с мужем Юсифом Эйвазовым, другом Филиппом Киркоровым и многими другими знаменитостями. При этом именинница сменила несколько образов. В этот вечер она получила множество комплиментов.

Теперь Анна путешествует по России. Накануне она приехала в Нижний Новогород. Так как певица любит узнавать что-то новое, то отправилась гулять по городу и посетила выставки, а также экскурсии. Для такого случая она утеплилась. Оперная дива предстала в стеганом алом пуховике и дутом платке в тон. К слову, именно такие платки эксперт в области моды Эвелина Хромченко назвала хитом этой осени. Более того, она рекомендовала их носить вместо шапок тем, у кого круглое лицо.

«Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Острый репортаж из Нижнего Новгорода. Погода брутальная, но красота невероятная. Мы находимся на слиянии рек Волги и Оки», — поделилась звезда.

Потом она также погуляла у старинного местного Кремля. Певица была впечатлена рассказом о местных жителях. На прогулке она запечатлелась с мужем и друзьями.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистки. Многие одарили ее комплиментами. «Роскошная Анна в роскошных нарядах!», «Как мне нравятся такие платки», «Вы всегда стильная», «Диву видно сразу», «Какая вы яркая», «Очень стильная даже в холода», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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