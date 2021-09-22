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Подруга Ковалевой выросла: Сердешнюк из «Сватов» поделилась жарким фото в красном бикини

Актриса красиво раскинулась на песочке у моря, показав свои прелести.

Подруга Ковалевой выросла: Сердешнюк из «Сватов» поделилась жарким фото в красном бикини
Марина Сердешнюк. Фото: instagram.com/mary.desh/

Актриса Марина Сердешнюк в Instagram разместила жаркий снимок. На фотографии звезда сериала «Сваты» запечатлена на пляже в красном бикини. Актриса, которой сейчас 25 лет, заметно подросла за последние годы. Она стала невероятной красоткой. Марина Сердешнюк не стала скрывать свои великолепные формы.

Марина Сердешнюк
Марина Сердешнюк. Фото: instagram.com/mary.desh/

Как отметила Марина Сердешнюк, на снимках она находится в Египте. Звезда расхвалили один из местных курортов.

«Если вы уже видели стаи рыб в других регионах Египта, потому что тут их не такая концентрация, сильный ветер вас не пугает, то стоит приехать сюда, чтобы увидеть черепах и дюгоня. Плавать с ними в открытом море — это незабываемые впечатления!»

Марина Сердешнюк

Напомним, что Марина Сердешнюк в сериале «Сваты» была задействована с пятого по седьмой сезоны. По сюжету она сыграла роль Екатерины Беркович, лучшей подруги Жени Ковалевой в исполнении украинской актрисы Анны Кошмал.

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