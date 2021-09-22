Подруга Ковалевой выросла: Сердешнюк из «Сватов» поделилась жарким фото в красном бикини

Актриса красиво раскинулась на песочке у моря, показав свои прелести.

Актриса Марина Сердешнюк в Instagram разместила жаркий снимок. На фотографии звезда сериала «Сваты» запечатлена на пляже в красном бикини. Актриса, которой сейчас 25 лет, заметно подросла за последние годы. Она стала невероятной красоткой. Марина Сердешнюк не стала скрывать свои великолепные формы.

Как отметила Марина Сердешнюк, на снимках она находится в Египте. Звезда расхвалили один из местных курортов.

«Если вы уже видели стаи рыб в других регионах Египта, потому что тут их не такая концентрация, сильный ветер вас не пугает, то стоит приехать сюда, чтобы увидеть черепах и дюгоня. Плавать с ними в открытом море — это незабываемые впечатления!» Марина Сердешнюк

Напомним, что Марина Сердешнюк в сериале «Сваты» была задействована с пятого по седьмой сезоны. По сюжету она сыграла роль Екатерины Беркович, лучшей подруги Жени Ковалевой в исполнении украинской актрисы Анны Кошмал.

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