Беременная Нюша в кофейном платье с разрезом и на каблуках блеснула мощными бедрами

Певица принарядилась для вечера в Париже. Она восхитила своей фигурой поклонников и коллег.

Нюша выступает на сцене с юных лет. Она в свое время выпустила множество хитов. Певица — частая гостья на светских раутах и красных дорожках. Она всегда тщательно продумывает свои образы. Паузу в карьере артистка делала, лишь когда стала мамой. Вместе с мужем Игорем Сивовым она воспитывает дочку Симбу. А не так давно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье.

Примечательно, что Нюша даже с округлившимся животом давала концерты. Лишь недавно она отправилась в отпуск с семьей. Певица несколько дней провела в Париже. По всей видимости, один из вечеров был насыщенным, так как она принарядилась. Лишь теперь она поделилась кадрами, на которых позировала в платье макси с разрезом. Наряд кофейного цвета облегал ее формы и округлившийся живот. Прозрачные босоножки на каблуке дополнили лук.

Нюша позировала без нижнего белья. Она продемонстрировала всю красоту ног. Не только поклонники, но и друзья восхитились ее красотой.

«Какая красивая», — отметила Рита Дакота. «Шикарная мамочка», «Как тебе к лицу беременность, Ню», «Как прекрасна женщина, когда беременна!», «Что за прелесть», «Нюша, беременность тебе очень идет», «Ого, уже животик подрос», «Самая красивая фигура», «Ты просто прелесть», «Какая же превосходная девушка», «Такая няшка», — прокомментировали пост подписчики.

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