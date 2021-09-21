«Такой орех не спрячешь»: пополневшая Бузова в купальнике оросила пампушки-ягодицы струйками воды

Ольга Бузова уже давно стал одной из самых известных персон в стране. Она участвует в разных проектах и регулярно появляется на красных дорожках. Телеведущая не скрывает, что ей нравится, когда на нее обращают внимание, поэтому она порой выбирает броские наряды. В этом году артистка успела сняться в ряде новых проектов. Она даже ездила в Минск и Африку. А так как потом звезде пришлось готовиться к концерту, она устроила себе трехдневный отпуск.

Вот уже второй день Ольга отдыхает в Турции. Она купается и загорает. Певица даже встретила на курорте коллегу Сергея Лазарева. Некоторое время она предпочитала ничего не публиковать, но потом устроила фотосессию в купальнике. А когда ее обвинили в фотошопе, то она поделилась пикантным видео, на котором принимает душ. Бузова в бикини и лифе подставила тело под струйки воды.

Телеведущая засветила свои прелести и продемонстрировала пятую точку во всей красе. Она оросила формы каплями воды. При этом Бузова грациозно изгибалась.

Поклонники на этот раз одарили звезду комплиментами. Многие признались, что она похорошела. «Шикарная фигура! Ольга, ты красавица!», «Какие пампушки», «Такой орех не спрячешь», «Ох и пампушки», «Оля, какая ты сочная», «Фигурка стала роскошной», «Любоваться надо тобой», «Без фотошопа еще лучше», — прокомментировали пост подписчики.

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