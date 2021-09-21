Осенний шик: Тодоренко в тренче Burberry и джинсах-трубах собралась на прогулку с сыном

Регина Тодоренко была ведущей передачи «Орел и решка», а потом она покинула проект и стала создавать свои шоу. Регина также вышла замуж за Влада Топалова и подарила ему сына Михаила, которого близкие называют Майкл. В последнее время телеведущая много работает. Она снималась в шоу «Маска», а также много путешествовала. При этом девушка всегда уделяла внимание своей внешности.

Не так давно Тодоренко снова стала блондинкой. А с наступлением осени она стала часто хвастаться своими нарядами. Для очередной прогулки с сыном ей пришлось перемерить часть гардероба. В итоге она запечатлелась в черных джинсах-трубах, рубашке оверсайз из денима и тренче Burberry. Широкие джинсы лежали прямо на полу. Такая длина зрительно вытягивает силуэт.

«Я, конечно, хотела пойти так, — отметила она и добавила: — Но у Михаила свои планы».

Потом Регина переоделась в яркий пуховик и треники. Дополнив наряд ободком и рюкзаком, телеведущая отправилась гулять. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили ее комплиментами. «Вам идет все», «Тренч крутой», «И зачем переоделись?», «Многослойно получилось. Спаритесь», «Михаил прав, второй наряд лучше», «Такая вы веселая мама», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.