Савельева вслед за Орбакайте в куртке-рубашке с бахромой и джинсах клеш вышла на прогулку

Саша Савельева уже длительное время выступает на сцене. Еще когда она была в группе «Фабрика», то выделялась благодаря внешности. Певица обладает вьющимися локонами и стройной фигурой. Она часто носит наряды в романтическом стиле. Недавно артистка отдохнула с мужем Кириллом Сафоновым в Италии. На прогулке с маленьким сыном Леоном она отметилась в брюках палаццо и блузке с объемными рукавами.

Но на днях Саша вернулась в Москву. Прохладная погода заставила ее утеплиться. Она закупилась новыми нарядами в бутике. На этот раз певица отправилась на прогулку в черных джинсах клеш и куртке-рубашке оверсайз в клетку с бахромой. Лоферы на толстой подошве дополнили ее образ. Савельева покрасовалась после салона красоты, показав пышные локоны.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. К слову, куртку-рубашки актуальны не первый сезон. Недавно такой фасон выбрала и Кристина Орбакайте. В тренде и расклешенные джинсы, которые вернулись в моду в этом году.

«Как вы круто позируете», «Вот это наряд», «Вы словно девушка с обложки», «Мне так нравится ваша куртка», «Принарядилась, модница», «Вас сложно не заметить», «Привлекательный наряд», «Какие у вас стройные ноги», «Саша, у вас классный вкус в одежде», — прокомментировали пост подписчики.

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