Из категории 18+: Бузова в намокших трусиках-танго призывно блеснула мягким местом

Ольга Бузова еще несколько лет назад утверждала, что у нее безупречна фигура. Несмотря на критику, она облачалась в пикантные наряды и демонстрировала точеные формы. Однако в этом году телеведущая пополнела. Она сама призналась, что набрала вес, когда ее стали подозревать в беременности. Во время съемок в Минске артистка баловала себя драниками и эклерами.

Последние недели были насыщенными для Ольги. Она занималась танцами на пилоне, а также ездила на съемки и фотосессии. Но накануне телеведущая решила на три дня уехать отдыхать. Она проводит время в Турции в компании Сергея Лазарева. Накануне артистка с ним поужинала, а также показала коллеге фигуру в бикини. Теперь Бузова опубликовала кадр, на котором принимает душ на улице.

Она предстала в купальнике мандаринового цвета. Капли воды стекали по ее фигуре. При этом трусики-танго не скрыли ее пышных ягодиц.

«На что обратили внимание? Орех. Мои хорошие, сори, что меня мало в сториз. Просто хочу немножко отдохнуть. Остался один день и одна ночь», — написала звезда.

Поклонники поделились на два лагеря. Одни раскритиковали артистку, указав на изъяны фигуры. Другие одарили ее комплиментами. «Горячо. Красотка», «На складки…. на шее», «Постыдилась бы», «Никакого стыда!», «На персиковый купальник», «Какая ты горячая», «Складки и обвисший орех», «Нашла чем удивлять», «Ну прям как слива твой афедрон», «Не в форме ты», — прокомментировали пост подписчики.

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