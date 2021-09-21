«Берите на заметку»: Куркова в платье-комбинации и молочном жакете предстала на красной дорожке

Актриса отпраздновала свое 41-летие на «Кинотавре» в Сочи. Ее модный образ оценила стилист Дарья Теревцова.

Равшана Куркова не скрывает, что любит проводить время в кругу друзей. Актриса уже много лет снимается в кино и отметилась в таких картинах, как «Любовь в большом городе – 2», «Мамы», «А у нас во дворе…». Она предпочитает вести закрытый образ жизни, но недавно Равшана объявила, что стала мамой и впервые показала своего годовалого сына Гаспара.

Обычно актриса появляется на премьерах и не пропускает фестивалей. На этот раз она снова приехала на «Кинотавр» в Сочи. Так вышло, что свой день рождения Куркова отпраздновала именно там. Сначала она появилась на красной дорожке. Брюнетка облачилась в черное струящееся платье-комбинацию и молочный жакет оверсайз. Ее лук дополнили белые кеды на толстой подошве.

Когда она села за стол с друзьями и коллегами, то они устроили устроили ей сюрприз. Официант принес кусочек торта со свечкой, а все вокруг стали аплодировать. Равшана едва сдержала слезы. Она была очень тронута. Девушка удивилась, так как ее день рождения был летом, но ее решили поздравить снова.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro стилист Дарья Теревцова.

«Равшана Куркова — одна из самых стильных и изысканных наших звезд. Я хочу разобрать ее образ детально, показать правильные фишки, которые вы сможете использовать в своем гардеробе. Платье-комбинация, современный жакет чуть оверсайз и кеды — отличное решение. Берите на заметку. Так можно не только на кинофестивале, но и в обычной жизни. Кстати, на самой церемонии открытия Равшана была в платье глубокого изумрудного цвета и на каблуках.

На что обратить внимание:

1. Кружево должно быть качественным и дорогим. Именно оно выдает цену вещи. У Равшаны с этим все ок.

2. Если белые кеды, то на массивной платформе. Это тренд.

3. Хотите жакет в стиле Шанель — выбирайте двубортный и неприталенный.

4. Кросс-боди от Chanel — вечная классика.

Важный момент: такой образ (белый верх и черный низ) визуально сделает вас ниже. Кому-то это хорошо, для кого-то критично. Выбор за вами», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Дарья Теревцова — стилист, fashion-журналист. Окончила факультет журналистики МГУ им Ломоносова и Институт репутационных технологий «Арт Имидж». Редактор моды журнала Cosmopolitan, Cosmo Beauty. Создавала имидж для Тины Канделаки, Пелагеи, Марии Бутырской, Максима Галкина. Автор онлайн-курса по стилю «Что купить и как носить».

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