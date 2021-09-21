«Аж стринги в вареники впились»: Бузова в трусиках вприпрыжку повернулась к народу тугим «орехом»

Ольга Бузова в Storeis микроблога поделилась серией свежих кадров, позируя в апельсиновом купальнике. При этом бывшая ведущая проекта «Дом-2» не постеснялась оголить наливные прелести и «сдобные булочки», примерив сексапильные стринги. Поклонники сошлись во мнении, что белье поп-дива явно купила не по размеру и оно было звездной блондинке тесновато в бедрах. Но это телеведущую нисколько не смущало. Бузова пританцовывала на пирсе, повернувшись к народу своим крепким «орешком». Сама Ольга призналась, что за время отдыха успела поправиться. Правда, на ширине талии певицы это никак не сказалось.

«Аж стринги в вареники впились», «Дава выпал в осадок?», «Какой знатный у Оли бублик», «Отъела-таки якорь! Смотри, с пирса в воду не плюхнись», «А где эпичный прыжок в воду??», «Опять полуголая скачет», «С шариками улетишь!», «Еще и букетом прикрылась», «Изящная фигурка», «Какая вы манящая красотка», — написали фолловеры.

Певица изящно прикрыла букетом цветов «зону бикини», заинтриговав поклонников. Ранее фанаты критиковали экс-возлюбленную блогера Давида Манукяна за то, что та без стеснения позировала в трусиках-ниточках, натягивая белье едва ли не до ушей.

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