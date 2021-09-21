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«Аж стринги в вареники впились»: Бузова в трусиках вприпрыжку повернулась к народу тугим «орехом»

Экс-ведущая проекта «Дом-2» покрасовалась на пирсе в апельсиновом купальнике.

«Аж стринги в вареники впились»: Бузова в трусиках вприпрыжку повернулась к народу тугим «орехом»
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Ольга Бузова в Storeis микроблога поделилась серией свежих кадров, позируя в апельсиновом купальнике. При этом бывшая ведущая проекта «Дом-2» не постеснялась оголить наливные прелести и «сдобные булочки», примерив сексапильные стринги. Поклонники сошлись во мнении, что белье поп-дива явно купила не по размеру и оно было звездной блондинке тесновато в бедрах. Но это телеведущую нисколько не смущало. Бузова пританцовывала на пирсе, повернувшись к народу своим крепким «орешком». Сама Ольга призналась, что за время отдыха успела поправиться. Правда, на ширине талии певицы это никак не сказалось.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова сексапильно вильнула «орешком» на пирсе. Фото: Instagram.com/buzova86

«Аж стринги в вареники впились», «Дава выпал в осадок?», «Какой знатный у Оли бублик», «Отъела-таки якорь! Смотри, с пирса в воду не плюхнись», «А где эпичный прыжок в воду??», «Опять полуголая скачет», «С шариками улетишь!», «Еще и букетом прикрылась», «Изящная фигурка», «Какая вы манящая красотка», — написали фолловеры.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в апельсиновом купальнике прикрылась букетом цветов. Фото: Instagram.com/buzova86

Певица изящно прикрыла букетом цветов «зону бикини», заинтриговав поклонников. Ранее фанаты критиковали экс-возлюбленную блогера Давида Манукяна за то, что та без стеснения позировала в трусиках-ниточках, натягивая белье едва ли не до ушей.

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