«Эй! Мокрые трусики прилипли»: Рудова в стрингах игриво плюхнулась «сдобной ватрушкой» в воду

Наталья Рудова не раз нарывалась на хейт в Instagram из-за своих откровенных и «горячих» фото в бикини. Дело в том, что актриса из сериала «Универ. Новая общага» без стеснения позирует полуобнаженной, выставляя на показ все то, чем так щедро ее наградила матушка-природа. И тут не поспоришь: звездной блондинке есть, чем похвастаться. Во-первых, актриса обладает миловидной привлекательной внешностью и правильными чертами лица. Во-вторых, Наталья часто подчеркивает внушительные формы — стройную талию и шикарную манящую грудью. Кроме того, актриса то и дело публикует снимки с пляжа, показывая «сдобные булочки» и гром-бедра.

На одном из таких «горячих» фото Рудова сексапильно прогнула спинку, округлив крепкий «орешек». Поклонники пришли в восторг от изящной фигуры красавицы-блондинки, которая точно знает все свои лучшие позы для фотосъемки.

«Ауф! На глазах у людей трусы уплыли?», «Мокрое бельишко куда-то съехало, и весь орешек на виду», «Развратница! Искусительница», «Эй! Мокрые трусики так и прилипли», «Ну какова красота! Орешек так и просится, чтобы его отшлепали», «Бедные мужики на пляже, небось шеи свои посворачивали», «Пикантно и горячо», «А если дернуть за веревочку? Трусики спадут??», «Секси-мамасита», «Очаровательная», — написали фолловеры.

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